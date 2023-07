Mattarella “I principi della Costituzione devono vivere sempre”

21 luglio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Mancheremmo di senso della storia se non avessimo appreso la lezione per cui i principi” della Costituzione “trovano effettiva applicazione se vengono fatti vivere nelle diverse congiunture storiche con i loro continui cambiamenti”. A dirlo il presidente della Repubblica,

Sergio Mattarella, intervenendo all’assemblea annuale di

Federcasse. “Dobbiamo riflettere se possiamo parlare di missione compiuta – ha proseguito -. Oggi, con la Costituzione repubblicana che riconosce come inalienabili quegli obiettivi e che definisce, all’art. 3, come sia “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”; ostacoli che, limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese”, ha concluso.

(ITALPRESS).