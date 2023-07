Pubblico impiego, Zangrillo “Sul rinnovo dei contratti serve equilibrio”

12 luglio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ricevuto indicazioni da Giorgetti per un incontro che avremo il prossimo mese in preparazione della Nadef. E’ evidente che nella mia responsabilità c’è quella di dialogare per ottenere le risorse per avviare il rinnovo dei contratti, spero ci sia la possibilità di avere queste risposte”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a 24 Mattino su Radio24.

Per quanto riguarda le coperture “non possiamo fare voli pindarici, dobbiamo cercare di trovare un equilibrio per avviare il processo di rinnovo e allo stesso tempo non mettere in difficoltà i conti dello Stato”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).