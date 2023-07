Italia-Usa, Mattarella “Legame sempre più stretto per pace e sicurezza”

04 luglio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “La ricorrenza del 247° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza mi offre la gradita occasione per formularLe, signor Presidente, i più sinceri auguri della Repubblica italiana, che estendo con piacere a tutti i Suoi concittadini. Il profondo legame di amicizia tra i nostri Paesi, radicato nei valori condivisi di libertà, democrazia e diritti umani, è cementato dalla presenza negli Stati Uniti di un’ampia e operosa comunità di origine italiana. Tale vincolo trae alimento da intensi e proficui scambi in ogni settore di reciproco interesse”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

“Washington e Roma sono unite nel comune impegno a rafforzare il vincolo transatlantico, che continua a rappresentare l’ancoraggio più solido della pace e della sicurezza internazionale, oltre che il presupposto fondamentale per affrontare con efficacia le più pressanti sfide del nostro tempo. La nostra fermezza e l’unità di intenti dinanzi alla brutale aggressione russa all’Ucraina – e alle sue drammatiche conseguenze – ne hanno dimostrato, ancora una volta, la perdurante vitalità”, aggiunge Mattarella.

“In un contesto internazionale caratterizzato da molteplici sfide, lavoriamo congiuntamente nella Nato, nel G7 e in seno ai principali organismi internazionali per difendere l’ordine internazionale basato sulle regole e i principi sanciti nella carta delle Nazioni Unite. Confido, quindi, che Stati Uniti e Italia proseguiranno lungo il cammino di una collaborazione sempre più articolata e approfondita a favore della pace, della sicurezza e della prosperità internazionale”, conclude Mattarella.

– foto ufficio stampa Quirinale –

