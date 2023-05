Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele

19 maggio 2023 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato dal 5 aprile per un’infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia melanomocitica cronica. Nelle ultime settimane era apparso in video in occasione della convention di Forza Italia del 5-6 maggio a Milano e della chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni amministrative del 14-15 maggio. A bordo dell’Audi con l’ex premier c’era anche la compagna Marta Fascina che lo ha assistito durante tutto il periodo del ricovero. Berlusconi ha accennato un saluto con la mano ai giornalisti in attesa fuori dal pronto soccorso.(ITALPRESS).

Photo credits: xh7