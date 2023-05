Ucraina, prorogato per due mesi l'accordo per l'esportazione del grano

17 maggio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – L’accordo che ha permesso l’esportazione di grano dai porti ucraini attraverso un corridoio sicuro nel Mar Nero è stato prorogato per altri due mesi. Lo ha riferito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo riporta la tv di Stato turca.

“Confermiamo l’annuncio del Presidente della Turchia di una proroga di due mesi dell’Iniziativa per il Mar Nero. C’è una possibilità, non a parole, ma nei fatti, per contribuire a garantire la sicurezza alimentare globale e aiutare i paesi più bisognosi”, ha detto Maria Zacharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov.

“Le nostre valutazioni sugli accordi di Istanbul del 22 luglio 2022 però non sono cambiate e le distorsioni nella loro attuazione dovrebbero essere corrette il più rapidamente possibile”, ha aggiunto.

