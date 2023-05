Pioli “Con la Lazio una tappa importante, sono fiducioso”

05 maggio 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – Giovedì sera c’è stato il virtuale passaggio di consegne. Il Milan campione d’Italia 2022 ha dato il testimone al Napoli, neo vincitore dello scudetto 2023. Stefano Pioli, però, è alle prese con l’organizzazione di un mese molto caldo. In programma le ultime cinque gare di campionato, con la lotta per un posto nella prossima Champions League sempre più serrata, e il doppio confronto con l’Inter per la semifinale di Coppa Campioni. Il tecnico del Milan, alla vigilia della gara “importante”, in casa, contro la Lazio, dopo i complimenti di rito al Napoli, si è detto fiducioso in vista dei prossimi impegni. “Nelle ultime sei giornate di campionato abbiamo ottenuto due vittorie e quattro pareggi ma sarebbe dovuto andare tutto al contrario, ovvero 4 vittorie e 2 pareggi, per il gioco espresso e per quanto costruito. Ora affrontiamo un’altra squadra forte, dobbiamo giocare per vincere. La squadra è consapevole di aver buttato via qualche cosa: sappiamo di dover fare molti punti da qui alla fine. Mi assumo sempre le mie responsabilità quando i risultati non arrivano. Non c’è un Milan uno e un Milan due. Non sono mancate le prestazioni in questi ultimi pareggi ma soltanto i risultati. Dobbiamo comunque fare di più”, ha detto Pioli.

“I giocatori stanno bene e ci credono. Dobbiamo essere più precisi, attenti e determinati. Sono molto fiducioso. Dobbiamo giocare con coraggio. Domani, ripeto, è una tappa importante. La proprietà e i dirigenti sono sempre vicini a noi. Sappiamo tutti che è il mese decisivo: noi pensiamo solo a fare del nostro meglio. Serve più serenità? Stiamo bene, non siamo preoccupati. La squadra è volenterosa e concentrata. Se non arrivano i risultati dobbiamo solo lavorare meglio e di più ed è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto il tecnico del Milan.

“Il Napoli? E’ una squadra fortissima, alla quale vanno i nostri complimenti. Ha giocato un grande calcio e l’ha fatto con grande continuità. Complimenti ai giocatori e a Spalletti. Noi speriamo di tornare a festeggiare presto”, ha concluso Pioli.

(ITALPRESS).