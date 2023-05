04 maggio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non è la prima volta che il ministro eccede nei toni. Sono convinto che il Governo, e l’ho detto in aula, non abbia un piano credibile per gestire i migranti. Ma queste cose si discutono riservatamente in bilaterale e in UE. Francia e Italia devono collaborare non scontrarsi”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).