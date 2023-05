Spalletti “E' uno scudetto fuori dagli schemi”

03 maggio 2023 a

NAPOLI (ITALPRESS) – “Ho una squadra di purosangue e mi fa piacere che in poco tempo i ragazzi abbiano fatto vedere a tutti le loro qualità ed il loro carattere, esibendo personalità nei momenti difficili. Questo scudetto, se avvenisse, è qualcosa che esce dagli schemi, un evento da cui trarrebbero vantaggi non solo Napoli città ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano ma c’è da fare un ultimo strappo, la cosa più difficile”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida della Dacia Arena di domani sera contro l’Udinese, dove in passato ha allenato dal 2002 al 2005. “Il mio pensiero è di vedere la gente felice, già domenica il pubblico mi ha fatto capire più della classifica l’impresa che stiamo portando a termine. Vedere uno stadio pieno di colori e bandiera è quello che sognavo appena arrivato, deve essere una festa per tutti”, ha aggiunto il mister azzurro in conferenza stampa. “Vincere uno scudetto a Napoli sarebbe una cosa extralusso che mi farà stare in maniera comoda qualunque cosa faccia in futuro – ha proseguito l’ex allenatore della Roma – Il mio contratto? Ci sono da fare cose ‘più belle assaì, come giocare bene queste ultime partite per completare il discorso. E poi festeggiare, se succedesse, per poi rimettermi in gioco, domandandomi se sono all’altezza di dare a questo pubblico ciò che merita”. Per Spalletti, infine, “questo scudetto nasce dall’esperienza dell’anno scorso, che è stato il primo tempo. Adesso stiamo giocando il secondo”.

