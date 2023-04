Ucraina, telefonata Xi-Zelensky “Cooperazione per pace giusta”

26 aprile 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferisce su Twitter Wang Lutong, direttore generale per gli Affari Europei del ministero degli Esteri cinese, Xi ha affermato che “il rispetto per la sovranità e l’integrità territoriale è il fondamento politico delle relazioni tra Cina e Ucraina” e che “il dialogo è l’unica via d’uscita per la crisi ucraina”.

Inoltre “la Cina invierà un inviato speciale per gli affari eurasiatici in Ucraina e in altri paesi per una comunicazione approfondita con tutte le parti sulla soluzione politica della crisi. In qualità di grande paese responsabile, la Cina si impegna a svolgere un ruolo costruttivo per la pace”.

“Durante la conversazione durata un’ora, abbiamo discusso una gamma completa di questioni di attualità delle relazioni bilaterali – spiega su Telegram Zelensky -. Particolare attenzione è stata prestata alle modalità di una possibile cooperazione per stabilire una pace giusta e sostenibile per l’Ucraina”.

“Nessuno vuole la pace più del popolo ucraino. Siamo sulla nostra terra e lottiamo per il nostro futuro, esercitando il nostro diritto inalienabile all’autodifesa – aggiunge -. La pace deve essere giusta e sostenibile, basata sui principi del diritto internazionale e sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Non può esserci pace a spese dei compromessi territoriali. L’integrità territoriale dell’Ucraina deve essere ripristinata entro i confini del 1991. Abbiamo anche discusso dei modi per rafforzare il partenariato ucraino-cinese”.

“Prima dell’invasione russa su vasta scala, la Cina era il primo partner commerciale dell’Ucraina. Credo che la nostra conversazione di oggi darà un forte impulso al ritorno, alla conservazione e allo sviluppo di questa dinamica a tutti i livelli”, conclude il presidente ucraino.

