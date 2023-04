Ue, Tajani “Di Maio scelto da Borrell, non ci riguarda”

24 aprile 2023 a

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – “E’ una libera scelta dell’Alto rappresentante, una candidatura presentata da Di Maio stesso quando era ministro degli Esteri. Non è il candidato del Governo, è una candidatura individuale”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, risponde alle domande dei giornalisti in merito alla nomina di Luigi Di Maio come inviato dell’Unione Europea per il Golfo Persico.

“E’ una scelta legittima di Borrell, non del Governo italiano, non è una indicazione dell’esecutivo attuale e non ha nulla a che vedere con noi, si tratta di scelte che non ci riguardano”, ha sottolineato Tajani.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).