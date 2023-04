Calenda “Con Schlein distanza siderale”

24 aprile 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “La distanza che abbiamo con Schlein è siderale nel merito. Sul salario minimo non ho visto una proposta della Schlein”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Start” su SkyTg24. La nuova segretaria del Partito democratico, secondo Calenda, “sta portando il suo partito in una posizione estrema a sinistra. Meloni è rimasta in una posizione estrema a destra. C’è un’area centrale di elettori a cui bisogna parlare, ed è un lavoro molto lungo”, conclude.

