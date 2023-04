Touchpoint Awards Identity 2023, Instilla si aggiudica il Grand Award

20 aprile 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – E’ il progetto “Rebranding per Pasquini & Bini” firmato dall’agenzia Instilla ad aggiudicarsi il Grand Award alla quarta edizione dei Touchpoint Awards, il premio organizzato da Oltre La Media Group che rappresenta un punto di riferimento per la promozione della cultura della Brand Identity in Italia. Il trofeo, disegnato dal Maestro Ugo Nespolo, è stato consegnato in occasione di una cerimonia che ha visto sfilare sul palco del Teatro di Fabbrica di Lampadine a Milano le eccellenze dell’identità di marca e del design strategico, realtà che in questi anni sono state capaci di costruire valore per, ma soprattutto insieme alle aziende clienti. Ancora una volta i Touchpoint Awards si sono dimostrati uno straordinario e immancabile appuntamento per comprendere i nuovi benchmark della Brand Identity “Made in Italy” e provare a immaginarne il futuro.

Nel corso della serata, condotta da Luca Viscardi, storica e apprezzata voce radiofonica, sono stati consegnati 18 premi di categoria e una menzione speciale, selezionati da una giuria composta da professionisti del comparto e da rappresentanti del mondo aziendale, guidati dal Presidente Alessandro Ubertis.

Sin dalla sua nascita dell’ecosistema editoriale che ruota intorno a Touchpoint ha fatto propria la mission di essere un punto di incontro per aziende ed agenzie, dando concretezza al pay off “Creativity and Business”. Per questo ogni anno l’editore si riserva di assegnare dei riconoscimenti speciali a quelle operazioni che, nei diversi ambiti della industry della comunicazione, siano in grado di esprimere al meglio la forza di questa sinergia. In occasione dei Touchpoint Awards Identity sono stati due i premi speciali assegnati.

Premio Speciale Touchpoint “Oltre il Restyling” al progetto “PiùMe, ancora più bella”, firmato da Living Brands per PiùMe, insegna di Consorzio Promotre

Motivazione: “Un’agenzia capace di prendere per mano il cliente e di accompagnarlo in un percorso strategico di cambiamento. Una collaborazione che ha portato alla nascita di un design format proprietario coerente e dal grande impatto visivo a scaffale. Questo riconoscimento è per un’operazione che, partendo dal lavoro sul brand, è riuscita a dar vita a una shopping experience distintiva e di qualità. Il Premio Touchpoint “Oltre il Restyling” va al progetto “PiùMe, ancora più bella”, firmato da Living Brands per PiùMe, insegna di Consorzio Promotre”.

Premio Touchpoint “Grandi Storie Italiane” al progetto di rebranding generale di Gruppo Pighi curato da Coòee

Motivazione: “Una storia che parte più di 60 anni fa. Un percorso di crescita, che, acquisizione dopo acquisizione, ha consentito al Gruppo Pighi di estendere la gamma dei servizi all’interno del proprio segmento di mercato. Una trasformazione che aveva bisogno di essere raccontata attraverso una nuova identità visiva firmata da un partner creativo capace di tradurre in immagine il DNA e il sistema valoriale di un’azienda che oggi rappresenta un riferimento per la sicurezza e la protezione del cliente in tutti gli aspetti della sua vita, privata e lavorativa. Il Premio Touchpoint “Grandi Storie Italiane” va a Coòee per il progetto di rebranding generale di Gruppo Pighi”.

I Touchpoint Awards Identity sono stati organizzati in collaborazione con Ital Communications per le attività di media relations e ufficio stampa. La serata di premiazione è stata trasmessa in diretta streaming su OltreLaMedia.tv

