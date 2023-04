Ucraina, Zelensky “Il mondo reagisca su decapitazione soldati”

12 aprile 2023 a

KIEV (ITALPRESS) – “C’è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Nè perdoneremo gli assassini”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando, in un videomessaggio su Twitter, i filmati che circolano sui social dei soldati di Kiev decapitati dalle forze armate russe. “Questo è un video che mostra la Russia così com’è – prosegue – che tipo di persone sono. Questo non è un incidente, non è un episodio isolato. Era così già prima. Tutti devono reagire”.

