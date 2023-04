Ucraina, Tajani “Telefonata con Kuleba, confermato il nostro sostegno”

11 aprile 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Telefonata con Dmytro Kuleba. Confermato il nostro sostegno all’Ucraina. Sono in contatto con il DG dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Grossi, è fondamentale proteggere la centrale di Zaporizhzhia. Il 26 aprile presenteremo un piano per la ricostruzione dell’Ucraina. Saremo protagonisti con le nostre migliori imprese”. Lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.”Oggi ho parlato con il mio omologo italiano

Antonio Tajani – scrive Kuleba su twitter – Abbiamo discusso della nuova assistenza che l’Italia può fornire per garantire la vittoria dell’Ucraina sull’aggressione russa”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).