Salute, Schillaci “Resistenza ad antimicrobici è emergenza globale”

05 aprile 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “La resistenza agli antimicrobici, di cui l’antibiotico resistenza è il fattore di maggiore peso, costituisce una delle principali emergenze sanitarie globali alimentata nel tempo da un uso eccessivo e improprio di antibiotici in ambito umano, veterinario e zootecnico. E’ un fenomeno che ha una ricaduta significativa sulla salute delle persone e sui servizi sanitari. Oggi ci pone di fronte a una sfida urgente”. Lo ha detto Orazio Schillaci, ministro della Salute, intervenendo al forum sull’antimicrobico resistenza promosso da Farmindustria. Per Schillaci si tratta di “una sfida da affrontare nell’ottica One Health, in grado di abbracciare una visione unitaria della salute umana, il benessere animale, la sicurezza degli alimenti e la salubrità ambientale”. Il tema del forum, secondo il ministro, è “di primo piano per la tutela della salute pubblica e si inquadra in una definita strategia europea e che è al centro anche dell’impegno del nostro governo”.

– foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).