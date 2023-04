Fvg, Fedriga “Premiata la serietà con un risultato sopra le aspettative”

04 aprile 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – «E’ stato riconosciuto l’impegno di 5 anni di lavoro». Lo dice il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, eletto nuovamente alla guida della Regione, intervistato dal Corriere della Sera.

«Penso – aggiunge – che i cittadini abbiano percepito le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare ma anche la serietà con cui le abbiamo gestite. Io ho sempre detto che quando dovevo prendere una decisione non guardavo se mi avrebbe fatto guadagnare o perdere voti. I cittadini lo hanno capito”. “Il risultato – aggiunge – è andato ben al di sopra delle aspettative, come del resto è successo alla lista che portava il mio nome». Per Fedriga “abbiamo centrato l’obiettivo di conquistare quegli elettori che apprezzano il nostro lavoro ma non si riconoscono nei partiti. In questo modo siamo riusciti ad allargare la base del nostro consenso, peraltro senza penalizzare nessuno dei nostri partner».

A proposito del miglioramento della Lega dice: “Anzitutto, la proposta di governo dei territori, come si è visto anche in Lombardia e Lazio, è stata apprezzata dagli elettori. E poi l’apporto di Salvini come ministro delle Infrastrutture è stato premiante. A Roma Matteo sta lavorando molto bene».

-foto ufficio stampa Regione Fvg-

(ITALPRESS).