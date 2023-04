Il Napoli crolla al Maradona, vince il Milan 4-0

02 aprile 2023 a

NAPOLI (ITALPRESS) – Vittoria netta per il Milan, che si impone per 4-0 sul prato del “Maradona” di fronte a un Napoli certamente non in serata. Decisiva la doppietta di Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers. Un “antipasto amaro” di Champions per i partenopei, che ora affronteranno proprio i ritrovati rossoneri nella massima competizione continentale per club. Parte iniziale di gara che si accende in entrambe le aree di rigore: alla conclusione debole di Brahim Diaz risponde la girata potente ma imprecisa di Simeone. A sbloccare la gara è una grande giocata dello stesso Brahim Diaz, che sulla destra si libera di Lobotka e serve il pallone filtrante per il tocco sotto perfetto di Leao. L’ex Real Madrid entra sempre più nel vivo del gioco, concretizzando anche il raddoppio rossonero, con la bella azione manovrata che, in seguito al cross di Bennacer, si conclude proprio con il bel controllo e il sinistro dello spagnolo, che termina alle spalle di Meret.

Due a zero per il Milan, che gioca un primo tempo dominante, pur lasciando spazio di manovra alla squadra di Spalletti. In apertura di ripresa la formazione rossonera va anche vicina al 3-0, con il contropiede gestito bene da Leao e Bennacer che termina con la conclusione di Giroud che sfiora il palo alla sinistra di Meret. Terzo gol soltanto rimandato al 59′, con lo sprint di Leao che lascia sul posto Rrahmani e che con il sinistro sigla la sua doppietta personale. Napoli in balia degli ospiti con una distanza netta tra i reparti della compagine azzurra, che genera continue ripartenze in favore del Milan. Situazione tattica dalla quale nasce proprio il quarto gol della formazione di Pioli con lo slalom di Saelemaekers che che si fa strada superando tutta la difesa del Napoli per poi battere nuovamente Meret e chiudere la partita. I partenopei non riescono nemmeno con i cambi a dare una scossa a prestazione e risultato, che va in archivio in favore del Milan.

– foto Image –

(ITALPRESS).