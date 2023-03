Utah al tappeto con Sacramento, solo 5 punti per Fontecchio

26 marzo 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta esterna di nella notte italiana della regular-season dell’Nba. I Jazz cedono per 121-113 ai Sacramento Kings nonostante Kessler, top-scorer della serata, realizzi 31 punti contro i 27 di Huerter e i 22 di Murray. Stavolta Simone Fontecchio non brilla: l’ala pescarese termina a referto con 5 punti, 3 rimbalzi e 1 assist in 29 minuti di impiego. Affermazione interna dei Denver Nuggets, che strapazzano i Milwaukee Bucks per 129-106: finisce in parità solo il duello tra i due ‘bomber’ Antetokounmpo e Jokic, capaci entrambi di contribuire alla causa con 31 punti. Stop casalingo per i Los Angeles Clippers, messi al tappeto per 131-110 dai New Orleans Pelicans trascinati dai 32 punti a testa di Ingram e Murphy. Altri risultati: Atlanta Hawks-Indiana Pacers 143-130; Miami Heat-Brooklyn Nets 100-129; Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 125-105.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).