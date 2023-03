Alcaraz conquista Indian Wells e torna n.1 del mondo

20 marzo 2023 a

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Va a Carlos Alcaraz il BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si è disputato sul cemento di Indian Wells, in California. Il baby spagnolo, testa di serie numero 1, strapazza in finale in appena 70 minuti di gioco, con il punteggio di 6-3 6-2, il russo Daniil Medvedev, quinta forza del seeding, tornando così al comando della classifica Atp e scavalcando l’assente Novak Djokovic. “E’ una vittoria – ha raccontato Alcaraz – che per me significa moltissimo. Recuperare anche la prima posizione in classifica mondiale mi dà una carica pazzesca. Ma soprattutto alzare il trofeo qui è molto significativo, adoro questo torneo e mi diverto molto a giocare Indian Wells. Sento l’amore dei tifosi che mi spingono sempre a dare il massimo”. Per lo spagnolo è il terzo titolo Masters 1000 della carriera dopo Miami e Madrid 2022. Ed è anche il più giovane tennista della storia ad aver centrato in carriera l’accoppiata Sunshine Double, Indian Wells-Miami.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).