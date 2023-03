Gp Arabia Saudita, accolto ricorso Alonso e restituito 3° posto

19 marzo 2023 a

GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ricorso di Fernando Alonso, contro la decisione di infliggergli una penalizzazione di 10 secondi, comminata dai commissari di gara per non aver ottemperato, nella maniera migliore, un’altra penalità, è stata accettata e pertanto lo spagnolo ha “riconquistato” la terza piazza con cui aveva concluso la gara. E’ l’epilogo del Gp dell’Arabia Saudita concluso con la vittoria delle due Red Bull rispettivamente di Perez e Verstappen. Terzo, appunto, Fernando Alonso, al centesimo podio in carriera.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).