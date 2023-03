Fiorentina ai quarti di Conference con il Lech Poznan

17 marzo 2023 a

a

a

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Saranno i polacchi del Lech Poznan gli avversari della Fiorentina ai quarti di finale di Conference League. Questo l’esito del sorteggio di Nyon effettuato oggi. L’andata si giocherà il 13 aprile in Polonia, il ritorno una settimana dopo, il 20, al Franchi. In caso di passaggio del turno, in semifinale i viola affronteranno la vincente del match tra gli svizzeri del Basilea e i francesi del Nizza. Gli altri due quarti di finale sono Gent-West Ham e Az Alkmaar-Anderlecht.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).