Mooney, raggiunto il traguardo di 1 milione di carte prepagate emesse

ROMA (ITALPRESS) – Sono un milione, 561 mila nel solo 2022, le carte prepagate emesse da Mooney, la fintech italiana di prossimità controllata da Enel e Intesa Sanpaolo e attiva in Italia nei servizi di pagamento.

Il successo delle carte prepagate Mooney si spiega attraverso le loro caratteristiche di sicurezza, comodità e soprattutto inclusività, visto che circa il 27% dei clienti è nella fascia di età 45-54 e il 25% è over 55. Vengono utilizzate principalmente per acquisti online (58%), ma anche nei negozi (42%). Rappresentano infatti un importante strumento nel processo di digitalizzazione dei pagamenti e nell’accompagnare i cittadini verso una società sempre più cashless.

Premiata con il riconoscimento “Eletto prodotto dell’anno 2022” per la categoria “servizi pagamenti smart”, in base al grado di soddisfazione e al contenuto di innovazione rilevato da un campione di 12.000 consumatori, la carta Mooney è frutto della collaborazione con Intesa Sanpaolo e dell’esperienza dell’azienda nel mondo dei servizi di prossimità.

La carta Mooney a circuito VISA, inoltre, è uno strumento attivabile e gestibile in maniera completa tramite un’app dedicata (scelta finora da oltre 700 mila utenti), può essere ricaricata in tempo reale in uno degli oltre 45 mila punti vendita Mooney, usata per acquisti online e nei negozi e tramite smartphone grazie a Google Pay, per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e per prelevare presso gli ATM in Italia e all’estero.

Permette quindi ai cittadini un’esperienza pienamente “phygital” che contempla l’attivazione e l’utilizzo dei servizi sul canale digitale e su quello fisico, senza particolari limitazioni.

“Il traguardo raggiunto da Mooney così velocemente nel mercato delle carte prepagate è motivo di grande soddisfazione non solo perchè premia il nostro impegno, ma anche perchè ha contribuito in maniera concreta a migliorare e semplificare, nel segno dell’inclusività finanziaria, la vita di tanti cittadini – ha affermato Francesco Maldari, General Manager Payment Services & Operations Mooney – Il nostro obiettivo è quello di proseguire lungo il percorso di evoluzione delle carte prepagate rendendole sempre più ricche di servizi esclusivi e di funzionalità per guidare e anticipare i trend che vedono gli strumenti di pagamento elettronico sempre più utilizzati dagli italiani”.

