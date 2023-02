Mticket acquisisce il portale Ticket.it

16 febbraio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Ticket.it, storico sito di vendita biglietti online fondato nel 1996, è stato acquisito dalla società Mticket di MMM Group e negli ultimi sei mesi di attività ha venduto oltre 200 mila biglietti per eventi culturali e fieristici in tutta Italia, con oltre 3 milioni di euro di transazioni effettuate. L’attività del portale ha ricevuto nuovo impulso grazie all’integrazione con la soluzione di biglietteria del sistema MTicket, la start up di MMM Group che da anni si rivolge al settore culturale e che annovera clienti come Fondazione Triennale Milano, Teatro Degli Arcimboldi Milano, Teatro Sociale di Rovigo, piuttosto che eventi fieristici come Netcomm e Comicon.

Sono stati rinnovati l’aspetto grafico e la user experience di Ticket.it e, con la nuova gestione, in soli 6 mesi sulla piattaforma sono state visitate circa 5 milioni di pagine e 30.000 utenti si sono iscritti alla newsletter. Il periodo natalizio ha registrato il tutto esaurito per l’evento “Incanto di Luci” presso l’Orto Botanico di Roma. Tra le mostre ancora in corso spiccano quella su “Van Gogh” a Roma che è stata aperta l’8 ottobre scorso e si concluderà il prossimo 26 marzo e quella di Zerocalcare a Milano (fino al 23 aprile).

Nell’ultimo semestre MTicket ha gestito più di 600 eventi, con il suo sistema di biglietteria in cloud per la gestione di eventi SIAE e non solo e in questi anni di attività ha staccato quasi 2 milioni di biglietti.

“Il portale Ticket.it – afferma Roberto Silva Coronel, CEO e Founder di MMM Group – si pone al servizio dei consumatori per offrire un’esperienza di utilizzo semplice ma basata su criteri di efficacia ed efficienza, garantendo in questo modo sicurezza e professionalità nel rapporto con il cliente finale. Sulla base degli ottimi risultati raggiunti in così breve tempo, il nostro obiettivo è quello di inserirci tra i player più importanti del settore”.

La soddisfazione in merito ai risultati raggiunti è condivisa anche da Lorenzo Marchetti, Founder di Ticket.it: “Già nel 1995 MMM Group ci aveva aiutato nella costruzione del primo sito di box office online, sono felice dopo 30 anni di tornare a collaborare insieme con nuova energia e voglia di lavorare”.

MTicket è una piattaforma di ticketing destinata a coloro che realizzano fiere, eventi culturali, musicali e sportivi e permette la gestione completa della biglietteria. Elemento distintivo di MTicket è una nuova modalità di delivery e gestione del biglietto su una Wallet App. Tale applicazione mobile permette agli utenti di conservare i biglietti acquistati e di trasferirli in modo sicuro dal proprio smartphone ad un altro con estrema semplicità.

MTicket è facilmente integrabile con i canali di vendita di terze parti ed ha già ottenuto la prima omologazione dell’Agenzia delle Entrate. MTicket è un prodotto di MMM Group, attivo da oltre 20 anni nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel campo della comunicazione digitale, nei sistemi ecommerce e dello sviluppo di Web Based Application.

