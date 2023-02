Lazio, Rocca “Grande emozione, formeremo una squadra straordinaria”

13 febbraio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una grande emozione, una grande

soddisfazione. E’ stata una corsa breve ma molto molto intensa.

Prevale il senso di responsabilità, è enorme la responsabilità che i cittadini hanno voluto affidarci, quella di risollevare una

sanità troppo distante e che mortifica i cittadini”. Lo ha detto

in conferenza stampa Francesco Rocca, candidato del centrodestra, commentando i risultati delle regionali nel Lazio che lo vedono nettamente in testa. “I cittadini sentono le istituzioni lontane, ci adopereremo affinchè torni la fiducia – ha aggiunto Rocca -. In questo senso mi sento responsabile e saremo all’altezza di formare una squadra straordinaria”. Rocca ha quindi evidenziato che “ci sono 18-19 giorni per la proclamazione e l’insediamento, confido che per quella data saremo pronti e la squadra sarà formata. Dobbiamo partire subito”.

