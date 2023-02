Sanremo, Marco Mengoni vince la serata delle cover

11 febbraio 2023 a

a

a

SANREMO (ITALPRESS) – Marco Mengoni vince la serata delle cover con “Let It Be” insieme al Kingdom Choir. Ultimo si è classificato secondo, seguito da Lazza, Giorgia e Mr. Rain. Sul palco si sono esibiti, nell’ordine Ariete e Sangiovanni con Centro di gravità permanente di Franco Battiato; Will con Michele Zarrillo con Cinque giorni di te e di me; Elodie e Big Mama con American woman; Olly e Lorella Cuccarini con La notte vola; Ultimo con Eros Ramazzotti in un medley dello stesso Ramazzotti; Lazza con Emma e il primo violino della Scala, Laura Marzadori con La fine; Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe con Vorrei cantare come Biagio e un medley di Antonacci; Shari con Salmo con Diavolo in me e un medley di Zucchero; Gianluca Grignani e Arisa con Destinazione Paradiso; Leo Gassmann e Edoardo Bennato con il Quartetto Flegreo con un medley di Edoardo Bennato; Articolo 31 con Fedez con un medley degli Articolo 31; Giorgia e Elisa con Luce (tramonti a Nord Est) e Di sole e d’azzurro che incantano l’Ariston; Colapesce e Dimartino con Carla Bruni con Azzurro; I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi con La forza della vita e Anima mia; Marco Mengoni con il Kingdom Choir con Let it be che ottiene la standing ovation del pubblico; gIANMARIA e Manuel Agnelli con Quello che non c’è; Mr. Rain e Fasma con Qualcosa di grande; Madame e Izi con Via del Campo; Coma_Cose e Baustelle con Sarà perchè ti amo; Rosa Chemical e Rose Villain con America; Modà e Le Vibrazioni con Vieni da me; Levante e Renzo Rubino con Vivere; Anna Oxa con il dj Iljard Shaba con Un’emozione da poco; Sethu e bnkr44 con Charlie fa surf; LDA e Alex Britti con Oggi sono io;Mara Sattei e Noemi con L’amour toujours; Colla Zio e Ditonellapiaga con Salirò di Daniele Silvestri, per una serata all’insegna dei ricordi e del Fantasanremo. Non solo cover, però. All’Ariston è stato celebrato Peppino DiCapri, al quale è stato consegnato il premio alla carriera “Città di Sanremo”.Chiara Francini, che ha affiancato Amadeus e Morandi durante la serata, ha proposto un monologo sulla maternità mancata.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).