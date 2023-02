glo porta la musica per le strade di Sanremo con Francesco Facchinetti

09 febbraio 2023 a

SANREMO (ITALPRESS) – La musica è un territorio di riferimento per glo, che già in passato ha supportato importanti festival ed eventi musicali sul territorio italiano. Con la sua presenza come partner ufficiale di Casa Sanremo, glo – brand di punta di BAT Italia per i dispositivi a tabacco scaldato – afferma ancora una volta il ruolo centrale che ricopre la musica nell’esprimere i propri valori e nel dialogare con la propria community in maniera dinamica e inclusiva, offrendo esperienze divertenti e coinvolgenti.

All’interno della propria area al primo piano di Casa Sanremo – la casa del Festival della canzone italiana allestita nel cuore della cittadina ligure dal 5 all’11 febbraio – glo offrirà al pubblico la possibilità di vivere in prima persona la kermesse musicale sanremese, sfidandosi a suon di note in una jam session. Qui gli ospiti potranno rilassarsi, incontrarsi per cantare e condividere piacevoli momenti durante l’evento più atteso dell’anno.

Il brand ha inoltre organizzato attività per le strade di Sanremo con un ospite d’eccezione. In questi giorni, nel cuore della città un team di brand ambassador glo coinvolgerà il pubblico in un duetto musicale con Francesco Facchinetti, che, collegato da remoto, canterà insieme ai fortunati una tra le sue hit più famose.

Non solo, Francesco Facchinetti ha stupito la città ligure: è apparso improvvisamente per le strade di Sanremo al fianco del team glo, cimentandosi in una performance live che ha fatto divertire il pubblico.

Ma non finisce qui: nei prossimi giorni Facchinetti ripeterà la sorpresa…non resta che cercare il team glo in giro per la città e tentare la fortuna!

Sulla pagina instagram di glo_italia Facchinetti ha lanciato una sfida a tutta la community, invitando gli utenti a registrare un video in cui cantano alcune strofe della famosa “La canzone del capitano” utilizzando l’hashtag #glomusicchallenge e taggando @glo_italia. Tutti i partecipanti che rispetteranno le istruzioni di partecipazione saranno inseriti nell’installazione a mosaico sui videowall di glo presenti a Casa Sanremo e nel reel che verrà pubblicato sui canali social di glo diventando protagonisti della settimana sanremese. Sul sito discoverglo.it è possibile scoprire come partecipare.

