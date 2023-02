Ue, Meloni “Sulla difesa dei confini importanti passi avanti”

03 febbraio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla migrazione l’Italia ha richiamato l’attenzione sulla rotta mediterranea e sulla difesa dei confini esterni. I documenti di partenza sono degli importanti passi avanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Stoccolma. “In Europa si parla molto di difesa dei confini, ma il tema del mare e del Mediterraneo è più difficile da approfondire sul piano strutturale”, aggiunge.

“Credo che sia legittimo per l’Italia, nel momento in cui altri chiedono la difesa dei confini dai movimenti secondari, porre il tema che ce ne sono anche di primari – sottolinea Meloni -. La difesa sulla dimensione esterna credo sia il modo di affrontare questa situazione, e devo dire che di fronte al racconto di quello che viviamo ogni giorno, delle difficoltà che stiamo avendo e del lavoro che sta facendo l’Italia. Se lo facesse in maniera più significativa, l’Europa farebbe la differenza”.

