Sconfitta casalinga per Orlando, Utah batte Dallas

29 gennaio 2023

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Orlando Magic nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Il quintetto della Florida, di fronte ai quasi 19mila spettatori dell’Amway Center, si arrende per 128-109 ai Chicago Bulls, trascinati dai 32 punti a testa di DeRozan e LaVine. Non brilla tra i padroni di casa l’azzurro Paolo Banchero, che finisce a referto con 9 punti (più 7 rimbalzi e 3 assist) in 26 minuti di impiego. Successo interno, invece, per Utah Jazz, che si impone sui Dallas Mavericks per 108-100 nonostante i 35 punti, tra i texani, di Dinwiddie. Tra i locali, Simone Fontecchio resta seduto in panchina per tutta la durata del match. Va ai Brooklyn Nets il derby con i New York Knicks: al Barclays Center termina 122-115 per Irving (top-scorer con 32 punti) e compagni. Affermazioni all’overtime per i Phoenix Suns (128-118 sul campo dei San Antonio Spurs) e i Boston Celtics (125-121 sui Los Angeles Lakers). Altri risultati: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets 126-119; Detroit Pistons-Houston Rockets 114-117; Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers 113-120; Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 117-110; New Orleans Pelicans-Washington Wizards 103-113; Portland Trail Blazers-Toronto Raptors 105-123.

