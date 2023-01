Roma, durante scavi trovata statua di Ercole nel Parco dell'Appia Antica

28 gennaio 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – Durante gli scavi di Acea Ato 2 nel Parco Scott, nell’VIII Municipio di Roma, nell’area del Parco dell’Appia Antica, è stata rinvenuta una statua di marmo a grandezza naturale raffigurante un personaggio di età imperiale. Secondo gli esperti si tratta di una scoperta di elevato valore archeologico. La statua è stata rinvenuta dai tecnici di Acea Ato 2 che stavano scavando a circa 10 metri di profondità dal suolo. Rilevata la presenza dei reperti, la squadra ha segnalato il ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Nel 2018 a Ponte Milvio un edificio di epoca imperiale è stato trovato durante i lavori di scavo effettuati da Acea-Areti per interventi sulla rete elettrica della zona. Altri ritrovamenti importanti in passato hanno visto Acea impegnata in prima linea insieme agli enti preposti, come nel 2019, con il ritrovamento di uno scheletro perfettamente conservato è venuto alla luce durante alcuni scavi di Areti in piazzale Ostiense, di fronte all’ingresso della stazione Piramide della linea metro B.

Esattamente un anno fa, alcuni complessi sepolcrali del secondo secolo dopo Cristo sono stati trovati a meno di un metro sotto terra in via Luigi Tosti, nel quartiere Appio Latino, durante un’attività sulla rete idrica.

“Questa continua e assidua collaborazione ha permesso all’azienda di fornire un ulteriore contributo alla valorizzazione di un patrimonio unico al mondo – qual è quello di Roma – e testimonia l’attenzione che Acea ha verso le bellezze storico-artistiche della Capitale”, si legge in una nota dell’azienda.

(ITALPRESS).