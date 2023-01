Tajani “Serve azione coordinata per promuovere investimenti in Italia”

24 gennaio 2023 a

a

a

TRIESTE (ITALPRESS) – “Perchè l’Italia possa essere protagonista fuori dai nostri confini, è importante che ci sia un’azione coordinata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a “Selecting Italy – Gli ecosistemi territoriali e la governance per l’attrazione di investimenti esteri” a Trieste. “Dobbiamo avere la capacità di saper presentare bene e ovunque il nostro territorio, non sono soltanto le grandi città: sono tanti i territori dove si può investire e, per questo, dobbiamo anche agevolare chi vuole investire da noi”, ha aggiunto.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).