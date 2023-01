Dl Ucraina, dalla Camera via libera definitivo al testo

24 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina, fino al 31 dicembre 2023 previo atto di indirizzo delle Camere. I voti a favore sono stati 215, 46 quelli contrari. Il testo è quindi legge.

