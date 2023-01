Editoria, Barachini “Regolamento Agcom su copyrgiht passo avanti”

21 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo che seguano accordi virtuosi tra i titolari dei diritti d’autore e le piattaforme che veicolano i contenuti. Noi seguiremo insieme ad Agcom l’evoluzione di questi accordi che diventeranno strategici per il futuro dell’informazione e dell’editoria italiana. Mi auguro che saranno remunerativi anche per le realtà editoriali locali”. Lo ha dichiarato al quotidiano “Italia Oggi” il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’editoria Alberto Barachini a proposito del regolamento approvato dall’Agcom in materia di equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico che ritiene “un importante passo in avanti al quale – sottolinea – il nostro dipartimento ha lavorato già dalla scorsa legislatura”. “L’intervento dell’Autorità – evidenzia infine Barachini – incentiva, infatti, editori e Ott a trovare degli accordi equilibrati per entrambi evidenziando, nel contempo, un punto fondamentale: l’informazione di qualità si paga”.(ITALPRESS).

Photo Credits: Italpress