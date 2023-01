Spalletti “A Salerno per reagire, Kvaratskhelia non ci sarà”

20 gennaio 2023 a

NAPOLI (ITALPRESS) – Dopo il ko in Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli riparte domani, in campionato, dal derby contro la Salernitana. Sarà la prima trasferta degli azzurri senza i propri tifosi, puniti per i fatti dell’A1 di inizio anno. In più sarà assente Kvaratskhelia. Luciano Spalletti, però, non vuole distrazioni e si attende una pronta reazione del gruppo. “Khvicha non parte, resta a casa. Oggi non ha febbre ma il medico ha dovuto dargli farmaci e non è al meglio. Non ci ha fatto piacere uscire dalla Coppa Italia ma non ci saranno strascichi. Mi aspetto la reazione di una squadra matura in un impegno difficile come quello di domani”, ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa.

Sulla panchina della Salernitana, dopo una settimana turbolenta, ci sarà ancora Davide Nicola. “Mi fa piacere ritrovarlo, lo stimo. Ci aspetta una partita dura, in uno stadio caldo. Noi non possiamo scegliere. Con quello che abbiamo davanti dobbiamo andare in campo sempre con un obiettivo, mettendo dentro tutte le nostre caratteristiche e le nostre armi”, ha aggiunto Spalletti.

“E’ per la città, per la storia della città e della squadra che dobbiamo fare bene e comportarci bene. Se si fanno casini, si pagano le conseguenze. Non so se la punizione inflitta ai nostri tifosi sia giusta ma mi spiace di non poter contare sul loro apporto nei match fuori casa. Dobbiamo pensare e lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Dobbiamo dare tutto per questa squadra, per questa maglia e per questa città e dobbiamo comportarci di conseguenza. Non dobbiamo sempre reagire: è scarsa personalità. A

volte a tacere, anche quando si ha ragione, si guadagna dopo”, ha spiegato poi il tecnico del Napoli.

A proposito di personalità, Spalletti ha elogiato Osimhen. “E’ fortissimo ed è anche un bravissimo ragazzo. E’ migliorato tanto, soprattutto sul piano del comportamento. Prima reagiva troppo. Ora resta più concentrato e gioca di più con la squadra. E’ dentro la squadra come comportamenti e come movimenti. Avrà un futuro importantissimo”. Al suo fianco ci dovrebbe essere Elmas, al posto di Kvaratskhelia, con Lobotka regolarmente in regia. “Stanislav sta bene sia fisicamente che mentalmente, nonostante l’errore decisivo dal dischetto di martedì sera. Eljif in questo momento sta facendo vedere il suo valore. Sta giocando con più continuità. Domani sarà sicuramente della partita”, ha concluso l’allenatore del Napoli.

