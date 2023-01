Carburanti, Urso “Spero in confronto sereno per migliorare il decreto”

17 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo del tavolo è il riordino del settore, che ha bisogno assolutamente di una manutenzione significativa sotto vari aspetti, anche in base alle richieste di modifica migliorativa rispetto al decreto legge che è già in Parlamento. L’intenzione del Governo è ascoltare e migliorare, accogliere le richieste che possono essere in piena sintonia rispetto al dare maggiore trasparenza sulla dinamica dei prezzi per contenere ogni tentativo di speculazione”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine

dell’incontro con i sindacati sulla questione carburanti.

“C’è sempre disponibilità alle modifiche, ma deve partire tutto dal Parlamento. Credo sia giusto garantire serenità a questo settore. Il tavolo comunque andrà avanti perchè noi riteniamo che sia strategico e ci auguriamo che continui un confronto con tutti gli operatori. Per quanto riguarda lo sciopero mi auguro che ci sia un confronto sereno e costruttivo per migliorare il decreto”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

