Salvini “Non ci sono divisioni nè litigi nella maggioranza”

MONZA (ITALPRESS) – “Ai giornalisti dico: mettetevi l’anima in pace, siamo lì da neanche 3 mesi, staremo lì per 5 anni più 5 anni. Non ci sono divisioni e litigi” nella maggioranza. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo all’apertura della campagna elettorale della Lega Giovani all’Autodromo di Monza.

“Sto lavorando benissimo, con Meloni mi trovo in benissimo in Consiglio dei Ministri, sono contento di quello che siamo riusciti a fare in un momento di crisi economica”, ha aggiunto.

“Io chiedo il voto per la Lega perchè governiamo questa regione da 30 anni, la governiamo bene e vogliamo governarla per i prossimi 30 anni”, ha detto ancora Salvini.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).