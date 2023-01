La Cremonese esonera Alvini, 5° cambio in panchina in A

14 gennaio 2023 a

PALERMO (ITALPRESS) – Si chiude dopo 18 giornate l’esperienza di

Massimiliano Alvini alla guida della Cremonese. Fatale la

sconfitta allo “Zini” contro il Monza per il 52enne tecnico che a

giugno era stato chiamato a guidare i neopromossi grigiorossi al

posto di Pecchia. Nella sua prima stagione in serie A, Alvini

lascia la Cremonese all’ultimo posto con appena 7 punti, frutto di altrettanti pareggi, e zero vittorie. “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e i suoi collaboratori per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto nel corso di questi mesi” si legge nella nota del club.

Dopo 18 giornate diventano così cinque i cambi in panchina in serie A dopo Thiago Motta per Mihajlovic al Bologna; Palladino per Stroppa al Monza; Stankovic per Giampaolo alla Sampdoria; Zaffaroni-Bocchetti per Cioffi al Verona.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).