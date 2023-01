Inzaghi “Contro il Verona in campo l'Inter migliore”

13 gennaio 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo da una gara dispendiosa, come quella contro il Parma. Siamo però felici per il passaggio del turno in Coppa Italia. Affrontiamo una partita difficile, contro una squadra in salute, che sta facendo bene e che è tornata a vincere dopo la sosta per i Mondiali”. Così, ai microfoni di InterTv, il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara interna di campionato contro il Verona.

“Il gruppo è importantissimo. Per via dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo e dei cinque cambi possibili, ho bisogno di quanti più giocatori in forma in questa fase, al di là di qualche defezione. Ho visto la squadra molto vogliosa e molto concentrata. Dobbiamo lavorare per migliorare e mantenere sempre alta la concentrazione. Dobbiamo evitare però certi errori, che a volte hanno condizionato le varie gare”, ha aggiunto Simone Inzaghi.

“Affronteremo il Verona con la squadra migliore possibile. Metterò in campo un team altamente competitivo. Alla Supercoppa penseremo solo dopo”, ha concluso il tecnico dell’Inter, che quindi, per domani, non vuole distrazioni causate dalla gara contro il Milan della prossima settimana.

