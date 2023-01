E' morta a 54 anni Lisa Marie Presley

13 gennaio 2023 a

LOS ANGELES (ITALPRESS) – E’ morta, all’età di 54 anni, dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley. Ad annunciarne la scomparsa è stata la madre Priscilla.

Unica figlia di Elvis, esordì come cantante nel 2003 con l’album “To Whom It May Concern”. La figlia del re del rock era stata sposata con la star del Pop, Micheal Jackson e con l’attore Nicola Cage. Nel 2005 pubblicò il suo secondo cd, “Now What”.

Pochi giorni fa aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes.

