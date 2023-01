Carburanti, Mantovano “Domani incontro tra Governo e settore”

12 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Domani alle 11.30 il Governo, con me e i ministri Giorgetti e Urso, incontrerà i sindacati del settore dei carburanti per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che intendiamo adottare”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso di una conferenza stampa sul Giubileo.

Quanto ai provvedimenti adottati dal Cdm, Mantovano ha sottolineato che “non sono misure penalizzanti per il settore, ma servono soltanto a dissuadere i furbi e coloro che vogliono approfittare della speculazione. Non esiste che nella stessa giornata il carburante costi 1,8 euro a una pompa e 2,5 in un’altra. Si tratta di tutelare i consumatori e gli operatori che non approfittano della situazione”.

