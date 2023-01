10 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Italia e Giappone rafforzano il partenariato. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, in visita in Italia. “Abbiamo avuto un lungo colloquio che dimostra ancora una volta che il Giappone, nonostante la distanza geografica che ci divide, è una nazione amica e un partner importanza centrale e strategica per gli interessi per l’Italia – ha detto Meloni -. Siamo partiti dagli eccellenti rapporti bilaterali, dal nostro interscambio commerciale che vale oltre 12 miliardi l’anno. Un partenariato sempre più forte in ambito politico, culturale, commerciale rafforzato di recente nel settore della difesa”. La premier ha poi annunciato: “Abbiamo concordato di elevare le nostre relazioni a rango di partenariato strategico, un passo significativo che implica un rafforzamento dei nostri contatti e l’apertura di nuove opportunità e prospettive. Un primo risultato concreto sarà l’avvio di un meccanismo di consultazioni bilaterali Estero-Difesa”.

Il primo ministro Kishida ha apprezzato l’interesse dell’Italia verso il suo paese: “Abbiamo condiviso la volontà di rendere ancora più salda la nostra collaborazione, soprattutto sul piano della sicurezza”, ha spiegato, augurandosi che “il programma di sviluppo di aerei da combattimento di prossima generazione annunciato da Giappone, Italia e Regno Unito rafforzi le collaborazioni fra le industrie dei rispettivi paesi”.

La premier parlando della guerra in Ucraina ha aggiunto: “Oltre a garantire tutto il sostegno all’Ucraina, vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità, che ho condiviso con il premier Kishida, a partire dal rafforzamento della sicurezza economica e la lotta al cambiamento climatico. Abbiamo deciso di rafforzare i nostri rapporti di scambio in diversi settori, compreso quello culturale, per esempio nel settore cinematografico”, ha concluso.

