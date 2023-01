09 gennaio 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Condanna assoluta e dura per quello che è successo. Non è tollerabile, perchè si rispetta sempre la democrazia e il risultato delle elezioni”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ospite di ‘Quarta Repubblicà su Retequattro, in riferimento all’assalto al Parlamento in Brasile.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).