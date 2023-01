La Fiorentina torna alla vittoria, 2-1 al sassuolo

07 gennaio 2023 a

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina torna alla vittoria nell’anticipo della 17esima giornata grazie alle reti di Saponara e Gonzalez su rigore: in gol Berardi per il Sassuolo sempre dagli undici metri per il momentaneo 1-1. Il vero protagonista, però, della partita è il Var decisivo nell’assegnazione di entrambi i rigori. Pomeriggio carico di emozione al Franchi sia per il minuto di silenzio in ricordo di Vialli sia per i cori in memoria di Astori al 13′ (oggi l’ex capitano viola avrebbe compiuto 36 anni). Le novità di formazione della Fiorentina sono Kouame e Bonaventura, mentre Dionisi concede una chance a Obiang al posto di Henrique. Il primo tempo è equilibrato con entrambe le squadre che giocano a viso aperto come da filosofia dei propri allenatori. La squadra di Italiano fatica nell’ultimo passaggio, a differenza del Sassuolo che produce le occasioni da gol migliori. Terracciano deve prima intervenire al 18′ distendendosi sul violento destro di Frattesi e poi al 28′ deviare col piede il tentativo di Pinamonti dopo una splendida imbucata di Berardi. All’intervallo Italiano sostituisce Bianco e Cabral con Saponara e Castrovilli per aumentare la qualità in zona offensiva. Proprio dopo tre minuti della ripresa, Saponara realizza in controbalzo la rete del vantaggio sfruttando l’errore di Ferrari che nel tentativo di rinvio serve involontariamente il numero 8 viola.

La gioia della Fiorentina dura, però, solo una decina di minuti scarsi: Dodo mette ingenuamente il braccio sulla conclusione di Pinamonti e Manganiello con l’ausilio del Var concede il rigore. Dal dischetto Berardi non perdona e rimette la partita in parità. Nel quarto d’ora finale è la Fiorentina ad avvicinarsi maggiormente alla vittoria e l’episodio che cambia il match arriva al 90′ quando Manganiello, richiamato ancora dal Var, concede il penalty alla Fiorentina per tocco di mano di Ruan. Gonzalez al rientro dall’infortunio è glaciale e spiazza il pararigori Consigli regalando una vittoria fondamentale ai suoi compagni. Continua, invece, la crisi di risultati dei neroverdi che non vincono addirittura dal match del 27 ottobre contro il Verona.

