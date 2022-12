Pnrr, inviata alla Commissione Ue richiesta terza rata da 21 miliardi

30 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze rende noto che è stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della terza rata di 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro). Sono stati raggiunti, come previsto, 55 traguardi-obiettivi per il secondo semestre 2022.

L’erogazione dell’importo dovuto, pari a 19 miliardi di euro, avverrà, da parte della Commissione nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee, in linea con quanto già fatto con le precedenti richieste.

