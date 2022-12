Covid, Schillaci “Lavoriamo per non tornare indietro”

30 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – Si è riunita, sotto la presidenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, l’Unità di Crisi per valutare l’andamento della campagna di testing adottata in seguito alla grande diffusione del virus Sars Cov2 in Cina e alla necessità di evitare che possano diffondersi in Italia possibili nuove varianti derivanti dalla ripresa del fenomeno pandemico in Cina.

“Dalle prime attività di screening mirate al sequenziamento del genoma del virus, svolte presso gli aeroporti di Lazio e Lombardia, non sono risultate nuove varianti rispetto a quelle già presenti in Italia – spiega il ministero della Salute in una nota -. Si sottolinea, inoltre, che i dati epidemiologici confermano come in Italia si registri ormai da tempo una tendenza al miglioramento di tutti gli indicatori”.

“I cittadini italiani possono guardare con serenità alle festività in corso – dichiara il ministro Schillaci – mettendo in atto, come sempre, comportamenti responsabili. Le misure adottate in queste ore in Italia, sono state condivise anche da altri Stati europei, da Israele e dagli Stati Uniti. Gli italiani hanno fatto sacrifici, gli indicatori sono al momento rassicuranti e continueremo a lavorare per non tornare indietro”.

