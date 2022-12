Ucraina, Biden “Sostegno per perseguire una pace giusta”

21 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Sosterremo l’Ucraina nel perseguire una pace giusta”. Così il presidente americano, Joe Biden, nel corso dell’incontro alla Casa Bianca con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Il popolo americano è orgogliosamente a fianco di quello ucraino. Gli Stati Uniti sono dalla sua parte e dalla parte dei cittadini e delle cittadine coraggiose dell’Ucraina”, ha aggiunto Biden rivolgendosi a Zelensky. Ecco perchè “faremo quello che serve per portare avanti una strategia di difesa, in particolare di quella aerea. Forniremo ulteriori armi all’Ucraina”, ha assicurato. Biden ha poi sottolineato come “Putin sta usando l’inverno come arma. Sono passati trecento giorni, sembra incredibile”, ma gli ucraini “sono un popolo che non si è fatto intimidire”.

(ITALPRESS).

