Mattarella asintomatico ma ancora positivo al Covid

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pur in assenza di sintomi, è tuttora positivo al Covid.

Pertanto viene annullata la cerimonia di scambio degli auguri con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile, prevista per domani, nonchè la sua partecipazione alla Conferenza degli Ambasciatori italiani al Ministero degli Affari Esteri, prevista per mercoledì.

E’ quanto comunica l’Ufficio stampa del Quirinale.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).