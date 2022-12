Manovra, Renzi “C'è il monocameralismo di fatto”

15 dicembre 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo sulla legge di Bilancio è in alto mare. Oggi siamo al 15 dicembre e non si vota ancora. Fino a quando governavo io c’era il bicameralismo, ho perso il referendum e c’è un monocameralismo di fatto perchè ormai della legge di bilancio si fa una sola lettura”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Omnibus, su La7.

“Diciamo che quando la portava Draghi la manovra in Aula, anche se last minute, ero più tranquillo di quando la portava Conte o la porta la Meloni”, ha aggiunto Renzi.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).