Ue, Giorgetti “Raggiunto l'accordo sul pacchetto Ungheria”

13 dicembre 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Da Bruxelles è arrivata una buona notizia per l’Italia e la conferma che eravamo sulle giuste posizioni nell’ultimo consiglio Ecofin. La soluzione finale di mediazione permetterà di dare un forte sostegno finanziario all’Ucraina attraverso il bilancio dell’UE, e di dare finalmente avvio alla realizzazione della tassazione minima globale”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sull’accordo sul pacchetto Ungheria nella riunione del Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti Ue.

I rappresentanti dei 27 membri Ue hanno approvato il piano che prevede tra l’altro l’emissione di 18 miliardi di aiuti per l’Ucraina per il prossimo 2023. Oltre alla cifra accordata, gli Stati hanno dato il via libera alla minimum tax al 15% per le grandi aziende e al Pnrr ungherese.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).