Meloni “Pieno appoggio dell'Italia all'Ucraina, anche militare”

ROMA (ITALPRESS) – “Riteniamo che l’Ue debba essere unita nel sostegno all’Ucraina contro l’aggressione russa. Non abbiamo cambiato idea ora che siamo al governo. Un impegno verso la causa ucraina l’abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio a 360 gradi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. “Il governo ribadisce il pieno appoggio a Kiev, con il contributo anche militare”, ha aggiunto.

“Piaccia o no a chi vorrebbe voltarsi dall’altra parte, la guerra in Ucraina ci riguarda tutti”, ha sottolineato.

“La proposta della Commissione europea sul tetto dinamico dei prezzi dell’energia per noi è insoddisfacente. Perchè inattuabile alle condizioni date – ha evidenziato Meloni -. Per noi è fondamentale porre un argine alla speculazione. Voglio su questo essere chiara: la posta in gioco per l’Ue sull’energia è molto alta, perchè definisce la capacità stessa dell’Europa di proteggere le sue famiglie e le sue imprese, senza lasciar prevalere logiche unilaterali, secondo le quali gli Stati con maggiore spazio fiscale fanno da sè, e quelli con più scarsa capacità di spesa possono essere lasciati indietro”.

