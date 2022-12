Nordio “Priorità assoluta avere una giustizia più efficiente”

07 dicembre 2022 a

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato di infinite criticità della nostra giustizia, ho visto l’enfatizzazione sull’aspetto penale ma voglio dire che in questo momento la prima, la seconda e terza emergenza sono di carattere economico. Le priorità che questo Ministero intende dare alle riforme della giustizia riguardano questioni che possono avere un impatto diretto sull’economia, sia sulla semplificazione normativa che sulla rimodulazione delle responsabilità penali”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in audizione presso la Commissione Giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero, ribadendo come in un momento di crisi economica “la priorità assoluta è avere una giustizia più efficiente. Le altre riforme seguiranno o inizieranno in parallelo, in quanto l’omogeneità del governo consente di programmare una serie di riforme a lunga scadenza – spiega – e, con l’indispensabile contributo di avvocati, magistrati e delle altre istituzioni, vogliamo modernizzare il nostro Paese”.

“Vi sono delle riforme sulla quali spero troveremo una

convergenza, perchè non sono legate a schemi ideologici ma

coniugate con le esigenze materiali del Paese, ad esempio, il

rilascio di un certificato non può avvenire in mesi, oggi deve

avvenire nello spazio di minuti e questo potrà comportare una

riduzione di tempi e un forte guadagno economico e un forte

impulso alla ripresa”, ha sottolineato Nordio.

Tornando sulla questione intercettazioni, il ministro ha spiegato che “sono uno “strumento delicatissimo” e bisogna vigilare “abbastanza per evitare che persone che non c’entrano nulla con le indagini vengano delegittimate da parte della stampa. Questo vulnus non ha colpito solo politici, amministratori e ministri ma anche magistrati”. Nordio ha parlato di una “porcheria” quella della “diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni, questa non è civiltà e libertà ma una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni”, ha concluso.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).